LLA insistirá ante la Justicia para que Santilli encabece la lista



Tras el revés de la Justicia Electoral, La Libertad Avanza resolvió apelar la decisión que tomó el juez Alejo Ramos Padilla e insistirá con la idea original de que el diputado del PRO Diego Santilli sea quien encabece la lista por la provincia de Buenos Aires, según confirmaron fuentes partidarias a la agencia Noticias Argentinas.

Luego de que el magistrado aceptara la renuncia de José Luis Espert, señalado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, y rechazara el corrimiento de nombres sugerido por el partido, los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán para apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.

“No veo la chance de correr a Karen (Reichartd). Pero el fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad”, se sinceró ante la agencia Noticias Argentinas uno de los apoderados legales del espacio.