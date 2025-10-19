LLA baja candidatos



La Libertad Avanza demandó a un diputado bullrichista para que baje su lista.

La presentación judicial de los apoderados libertarios acusa a Gabriel Chumpitaz de usar electoralmente denominaciones de listas, consignas y asociación a referentes que generan “confusión” con la boleta de La Libertad Avanza.

Chumpitaz se desmarcó del incondicional apoyo a La Libertad Avanza y formó la bancada Futuro y Libertad junto a Verónica Razzini. En la actualidad, busca renovar su escaño por un período más en la lista de Compromiso Federal en la provincia de Santa Fe.