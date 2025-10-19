LLA baja candidatos


La Libertad Avanza demandó a un diputado bullrichista para que baje su lista.

La presentación judicial de los apoderados libertarios acusa a Gabriel Chumpitaz de usar electoralmente denominaciones de listas, consignas y asociación a referentes que generan “confusión” con la boleta de La Libertad Avanza.

Chumpitaz se desmarcó del incondicional apoyo a La Libertad Avanza y formó la bancada Futuro y Libertad junto a Verónica Razzini. En la actualidad, busca renovar su escaño por un período más en la lista de Compromiso Federal en la provincia de Santa Fe.

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

LLA baja candidatos

