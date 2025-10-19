León XIV canoniza a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles



El papa León XIV canonizó este domingo a siete nuevos santos en la Plaza de San Pedro de Roma, destacándose entre ellos los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, quienes se convirtieron en los primeros santos de Venezuela.

El «médico de los pobres», José Gregorio Hernández, y la «carismática fundadora» Carmen Rendiles fueron elevados a los altares junto a otras cinco figuras religiosas ante miles de fieles que presenciaron la ceremonia.

Durante el rito, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de los siete beatos, solicitando que sus nombres fuesen inscritos en el libro de los santos, tras lo cual el Papa leyó la fórmula en latín para la canonización, recibida con un fuerte aplauso.

En su homilía, el pontífice sostuvo que la fe «sobresale» frente a grandes bienes, ya que «sin fe pierden el sentido». Además, el Papa subrayó que los nuevos santos no son «héroes» ni «paladines de un ideal cualquiera», sino «hombres y mujeres auténticos».

León XIV calificó al laico José Gregorio Hernández Cisneros (1864 -1919), beatificado en 2021 y «benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción», por su labor gratuita a pacientes pobres, a quienes incluso asistía con dinero para medicinas, lo que lo convirtió en un símbolo en el país. En cuanto a la religiosa Carmen Elena Rendiles (1903-1977), cuya canonización fue aprobada en abril, la definió como una «carismática fundadora» que dedicó su vida a la educación y al servicio, pese a haber nacido sin brazo izquierdo y fundar la Congregación de las Siervas de Jesús.

La canonización se produce en un momento de gran relevancia para Venezuela, uniendo posturas contrapuestas. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que «llega la santidad en un momento extraordinario para nuestra patria, en un momento de profunda unión, donde quedan completamente excluidos los miserables que pretenden instrumentalizar un proceso de santificación de tanto sacrificio». Por su parte, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, manifestó que «el gran milagro que esperamos de nuestros santos es poder abrazarnos en ese puente Simón Bolívar, poder abrazarnos en el aeropuerto».

Junto a los venezolanos, también fueron canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio; el laico de Papua Nueva Guinea Peter To Rot; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni y María Troncatti, y el también laico italiano Bartolo Longo.