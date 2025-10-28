Las aerolíneas piden bajar las tasas de Latinoamérica



En el primer cuarto del siglo XXI, en Latinoamérica y el Caribe, el tráfico aéreo se triplicó y las expectativas de las aerolíneas para seguir creciendo en la región con miras a 2050 son «ilimitadas», pero las compañías coincidieron en hacer un llamamiento a dejar de ser la región del mundo con más tasas e impuestos por pasajero, lo que consideran que frena el crecimiento.

Así lo señalaron los líderes de los principales gremios de compañías aéreas durante la inauguración en Lima de la vigésima primera Asamblea General Anual y Foro de Líderes de Aerolíneas de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

«En 2024 alcanzamos los niveles más altos de tráfico de toda nuestra historia y en 2025 seguimos viendo un fuerte impulso. Latinoamérica y el Caribe están más conectados que nunca», aseveró el director ejecutivo de ALTA, Peter Cerdá.

Crecimiento

En 2024, la industria de la aviación comercial generó 240.000 millones de dólares (unos 206.000 millones de euros), equivalentes al 3,6 % del producto interior bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, y dio empleo a 8,3 millones de personas entre trabajos directos e indirectos, mientras que las previsiones para 2033 son de generar 500.000 millones de dólares y un impacto laboral de 15 millones de empleos.

«Países como Brasil, Colombia, Panamá, Chile y México son motores de la aviación global, pero debemos actuar con firmeza para asegurar que la conectividad se convierta en un auténtico motor de crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y generación de oportunidades», apuntó Cerdá.

En ese sentido, añadió que hasta ahora la mayoría de ciudadanos de países de Latinoamérica viaja en autobús cuando el continente tiene «un gran potencial». «El promedio de viajes por avión per cápita al año es de 0,6 frente a los 2,5 de los norteamericanos o los españoles que hacen casi 5 viajes por año», añadió.

Cerdá remarcó que las aerolíneas en Latinoamérica «son rentables, pero los márgenes siguen siendo bajos, con apenas 3,40 dólares (de beneficios) por cada pasajero transportado», lo que achacó en parte a que «América Latina sigue siendo la región más cara del mundo en tasas e impuestos por pasajero, afectando tanto a vuelos nacionales como internacionales».

«Más de la mitad de nuestros vuelos operan en aeropuertos congestionados, lo que incrementa los costes y la ineficiencia», dijo Cerdá, para quien «una sobrerregulación no protege, sino sofoca», ya que «un entorno regulatorio inteligente, establece y predecible permite que la competencia prospere y el mercado se autorregule».

Sostuvo que con mucha frecuencia esta industria «es retratada por varios gobiernos por excesivamente crítica, arrogante e interesada» pero indicó que no busca un trato preferencial, sino que defienden políticas justas, transparente y colaborativas que reconozcan el papel de la aviación en el desarrollo nacional.

Como ejemplo de ello, el presidente del comité ejecutivo de ALTA, Roberto Alvo, mencionó la tasa de pasajeros con conexión internacional que se busca implantar en la recientemente inaugurada terminal del aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, lo que a su criterio «afectará de manera significativa a la conectividad y al turismo y al desarrollo económico de este país maravilloso»

«Como ALTA apoyamos la propuesta de IATA de suspender la aplicación de esta tasa para que el Gobierno, recientemente instalado, pueda analizar con factores técnicos los perjuicios y beneficios (de esta medida)», señaló.

Alvo también criticó la ley de combustibles del futuro recientemente aprobada en Brasil que exige a las aerolíneas el uso de combustible para aviación sostenible (SAF) a partir de 2027.

«En nuestra región hoy en día no se produce ninguna sola gota de SAF ni existe ningún proyecto aprobado a corto o mediano plazo», dijo Alvo.

A su vez, el secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Juan Carlos Salazar, recordó que hace unos días 192 de los 193 integrantes de la OACI se reunieron en Montreal (Canadá) para establecer su visión estratégica para 2050, con tres grandes aspiraciones.

Entre esos objetivos figura «cero víctimas de accidentes o actos de interferencia ilícita, cero emisiones netas de carbono, y trabajar para que la conectividad esté disponible para todos y todas en todas partes del mundo», señaló Salazar.