La Libertad Avanza ganó más de 60 bancas en Diputados
La arrasadora victoria alcanzada por La Libertad Avanza en casi todo el país se tradujo en una cosecha de bancas para la Cámara baja más grande que la que se esperaba. En efecto, consiguió 63 bancas este domingo, aunque descontando aquellas que correspondieron a fuerzas aliadas (11), otros 53 diputados libertarios desembarcarán en el próximo Congreso. Serán 82 libertarios “puros”.
Podría decirse que no llegan por sí solos al tercio, pero está claro que con aliados firmes lo superan holgadamente, pasando el centenar de diputados. Y con los bloques dialoguistas tendrán que trabajar para conseguir las leyes.
Cómo quedaría la futura Cámara de Diputados
Fuerza Patria 97 diputados
La Libertad Avanza 82 diputados
Pro 23 diputados
Frente de Izquierda 4 diputados
ALIADOS:
MID 2 diputados
Liga del Interior 3 diputados
Futuro y Libertad 1 diputado
DIALOGUISTAS
Innovación Federal 7 diputados
UCR 6 diputados
Producción y Trabajo: 2 diputados
Por Santa Cruz 1 diputado
Independencia 3 diputados
La Neuquinidad 1 diputado
MENOS DIALOGUISTAS
Encuentro Federal 5 diputados
Provincias Unidas 10 diputados
Coherencia 4 diputados
Democracia para Siempre 3 diputados
Coalición Cívica 2 diputados
Defendamos Córdoba 1 diputado
Fuente: PArlamentario