La Libertad Avanza ganó más de 60 bancas en Diputados



La arrasadora victoria alcanzada por La Libertad Avanza en casi todo el país se tradujo en una cosecha de bancas para la Cámara baja más grande que la que se esperaba. En efecto, consiguió 63 bancas este domingo, aunque descontando aquellas que correspondieron a fuerzas aliadas (11), otros 53 diputados libertarios desembarcarán en el próximo Congreso. Serán 82 libertarios “puros”.

Podría decirse que no llegan por sí solos al tercio, pero está claro que con aliados firmes lo superan holgadamente, pasando el centenar de diputados. Y con los bloques dialoguistas tendrán que trabajar para conseguir las leyes.

Cómo quedaría la futura Cámara de Diputados

Fuerza Patria 97 diputados

La Libertad Avanza 82 diputados

Pro 23 diputados

Frente de Izquierda 4 diputados

ALIADOS:

MID 2 diputados

Liga del Interior 3 diputados

Futuro y Libertad 1 diputado

DIALOGUISTAS

Innovación Federal 7 diputados

UCR 6 diputados

Producción y Trabajo: 2 diputados

Por Santa Cruz 1 diputado

Independencia 3 diputados

La Neuquinidad 1 diputado

MENOS DIALOGUISTAS

Encuentro Federal 5 diputados

Provincias Unidas 10 diputados

Coherencia 4 diputados

Democracia para Siempre 3 diputados

Coalición Cívica 2 diputados

Defendamos Córdoba 1 diputado

Fuente: PArlamentario