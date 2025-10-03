La Casa Blanca informó que Estados Unidos está en “conflicto armado” con cárteles de la droga



La administración Trump notificó al Congreso que Estados Unidos libra actualmente un «conflicto armado no internacional» con los cárteles de la droga que designó como organizaciones terroristas, informaron el jueves medios locales.

Con un memorándum, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, a los que designó como organizaciones terroristas, y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos.

Estos grupos ahora son transnacionales y llevan a cabo ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados, añadió el memorándum, aunuqe aún no se sabe cuáles son los cárteles involucrados, ni cómo las autoridades estadounidenses vincularon a presuntos sospechosos con tales organizaciones.

El mes pasado, fuerzas estadounidenses hundieron tres embarcaciones en aguas internacionales al sur del Caribe, presuntamente de Venezuela, lo que cobró la vida de 17 personas a bordo. El memorándum describió a los fallecidos como «combatientes ilegales» e indicó que los ataques fueron en defensa propia.

La administración Trump también desplegó buques de guerra en el Caribe. The New York Times informó hoy que el Pentágono desplegó el jueves una fuerza de más de 6.500 elementos en la región.