La ampliación del gasoducto Perito Moreno estará a cargo de TGS



El Gobierno nacional adjudicó a la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) las obras de extensión del Gasoducto Perito Moreno, que demandará una inversión de US$ 700 millones.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 397/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La ampliación permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural proveniente de Vaca Muerta.

Con la entrada en operación de estas obras, la capacidad total del gasoducto se incrementará, pasando de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día.

La iniciativa incluye la construcción de nuevos tramos del ducto que conectarán Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires). Asimismo, el proyecto abarca la instalación de tres plantas compresoras, que totalizarán 90.000 HP, además de obras complementarias en el sistema operado por TGS.

Estos trabajos están destinados a facilitar el abastecimiento de gas al Gran Buenos Aires y al Litoral.

Las proyecciones del Gobierno nacional señalan que se logrará un ahorro estimado superior a US$700 millones anuales en divisas, debido a la reducción de la necesidad de importar combustibles líquidos y gas natural.

En términos fiscales, el ahorro es estimado en cerca de US$ 500 millones, siempre de acuerdo a la estimación oficial.

Respecto a la producción, el aumento incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios generará una actividad adicional en Vaca Muerta.

Esto implicará la perforación de aproximadamente 20 nuevos pozos y requerirá más de US$ 450 millones adicionales en instalaciones de acondicionamiento.