Karina Milei en rebeldía



Sin la presencia de los funcionarios citados, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra se reunió este martes y aprobó que a través de la Secretaría Parlamentaria se comuniquen con la Secretaría General de Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, para acordar una fecha tentativa de citación consensuada sobre sus posibilidades. Cabe recordar que estaba citada a esta reunión, pero a diferencia de la semana pasada no hubo aviso por la ausencia.

La reunión contó con la presencia de únicamente los integrantes del flanco opositor, quienes, además, avalaron la citación de Hayden Davis, principal imputado en la Causa $LIBRA; Charles Hoskinson, empresario que declaró que le “pidieron” plata; a Julián Peh; y al empresario crypto Diógenes Casares. Por otro lado, se aprobó la solicitud de información de ambos oficios del exchange Binance al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8 donde el denunciado es el presidente de la Nación, Javier Milei.

En el inicio de la reunión, el presidente Maximiliano Ferraro informó que fueron presentados los pedidos de comparecencia en el Juzgado Federal N°10 que cayó en el Julián Ercolini. La petición judicial es sobre Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, a cargo de la extinta Unidad de Tareas Investigativas (UTI), ausentes en las reuniones informativas del 9 y 23 de septiembre.