José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

Finalmente, tras dos semanas de incertidumbre política y pese a haber ratificado su candidatura en los últimos días, José Luis Espert renunció a postularse como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La decisión se da en medio de fuertes acusaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, quien presuntamente le habría realizado un pago de 200 mil dólares.

El economista comunicó su decisión a través de un posteo en la red social X, donde informó que presentó su dimisión al presidente Javier Milei, quien decidió aceptarla. “Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, expresó Espert en un extenso mensaje publicado en la plataforma.

La salida de Espert fue impulsada por distintos sectores internos del oficialismo, que presionaron para removerlo de la lista luego de que el escándalo generara un fuerte impacto político.

Casi en simultáneo, Milei compartió en sus redes el mensaje del ahora ex candidato y justificó la decisión: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, afirmó el mandatario.