CONDENADO - FISCALÍA - RAWSON

Intiman a un condenado a cumplir reglas de conducta


La Funcionaria Fiscal, Analia Acuña, solicitó que un condenado a 6 meses de prisión de ejecución condicional, cumpla con una de las reglas de conducta consistente en tratamiento psicológico orientado a la violencia familiar o 200 horas de curso sobre violencia familiar. La jueza de garantías Laura Martini, luego de escuchar a las partes, otorgó un mes de plazo para que el condenado acredite el cumplimiento de alguna de las medidas establecidas, teniendo en cuenta su condición laboral como trabajador embarcado.

Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir deberá cumplir su condena de 6 meses en prisión

La Fiscalía de Rawson, estuvo representada por la Funcionaria Fiscal Analia Acuña, quien intervino en una audiencia de control de reglas de conducta en el marco de una causa por violencia de género. El imputado, un trabajador de la actividad pesquera, había sido condenado mediante juicio abreviado a seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de desobediencia y amenazas en concurso ideal.

Durante la audiencia, Acuña, informó que el condenado no acreditó el cumplimiento del curso ni del tratamiento psicológico que debía realizar como parte de las reglas de conducta impuestas al dictarse la sentencia.

Por tal motivo, la Fiscalía solicitó que cumpla con 200 horas de cursos sobre violencia de género o, en su defecto, realice un tratamiento psicológico orientado a la violencia familiar.

