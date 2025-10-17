INSEGURIDAD - ROBO - TRELEW

Intentó robar con un cuchillo y terminó reducido a golpes por su víctima

Un joven de 18 años protagonizó una violenta escena en la madrugada de este viernes en la plazoleta Luis Gazzin, ubicada entre las calles Lewis Jones y Fontana, cuando intentó asaltar a dos personas con un cuchillo, pero el hecho no terminó como esperaba.

Según informó la Policía, el delincuente se acercó a las víctimas a bordo de una bicicleta, la apoyó en un asiento y, con actitud amenazante, les exigió el celular diciendo: “Dame el teléfono que tengo un fierro”. Sin embargo, uno de los presentes reaccionó con rapidez, lo tomó por el cuello y, tras un forcejeo, logró derribarlo y mantenerlo en el suelo hasta la llegada de los efectivos.

Cuando el personal policial arribó, constató que el joven tenía un cuchillo escondido en la espalda. Criminalística secuestró el arma blanca y la bicicleta utilizada.

