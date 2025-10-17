BÚSQUEDA DE PERSONAS - COMODORO RIVADAVIA - PAREJA DESAPARECIDA

Hallaron la camioneta de la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia


Este viernes por la tarde, se confirmó el hallazgo de la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja desaparecida desde el 4 de octubre en Comodoro Rivadavia.

El vehículo fue encontrado en una zona cercana a Rocas Coloradas, donde desde hace varios días se desarrollan intensos rastrillajes.

Por el momento, no hay rastros de los ocupantes, y los operativos de búsqueda se mantienen activos en el sector, con la intervención de la División Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones.

«Desmontando la Leyenda Negra»

