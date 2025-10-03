Habilitan nuevo estacionamiento para motos sobre la rambla de Puerto Madryn

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, habilitó un nuevo espacio destinado al estacionamiento de motos sobre la rambla, en el sector del Boulevard Brown, cerca del Monumento al Quijote.

Personal municipal trabajó en la instalación de dos áreas específicas para motocicletas, con el objetivo de ordenar el tránsito en uno de los sectores más concurridos de la costa, especialmente durante las tardes y noches.

Néstor Siri, coordinador de Tránsito, explicó que esta medida busca mejorar la organización vehicular en la zona costera de cara a la temporada de verano.

“Este es un sector bastante concurrido, sobre todo en horas de la tarde-noche. Lo que vamos a hacer desde Tránsito es coordinar con otras áreas para que todas las motocicletas puedan estar estacionadas sobre la rambla sin generar inconvenientes en el vecindario y mantener la zona más ordenada”, señaló.

La iniciativa forma parte de un conjunto de acciones municipales orientadas a preparar la ciudad para el incremento de visitantes que se espera durante los meses estivales.