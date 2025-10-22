Gustavo Sastre: “El Presupuesto 2026 fue elaborado pensando en los vecinos y en la situación económica actual”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó la presentación del Presupuesto Municipal 2026 ante el Concejo Deliberante, destacando que el proyecto “se trabajó a conciencia” y que ya se encuentra a disposición de los concejales para su análisis y debate.

“El equipo de la Secretaría de Hacienda viene trabajando hace varias semanas, y lo importante ahora es que podamos discutirlo con todos los bloques para alcanzar el mayor consenso posible”, sostuvo el jefe comunal.

Sastre aclaró que el incremento presupuestario ronda el 21%, desmintiendo versiones de la oposición que indicaban un aumento mayor.

En cuanto a la composición del presupuesto, el Intendente anticipó que habrá un fuerte incremento en obra pública y en asistencia social, dos áreas que, según explicó, “reflejan la necesidad de acompañar a los sectores más afectados por la difícil situación económica que atraviesan los argentinos”.

“Es un presupuesto pensado para los vecinos, con responsabilidad, sin lastimar el bolsillo de la gente”, afirmó Sastre. Además, confirmó que, como cada año, se mantendrá el beneficio por pago anticipado de patentes.