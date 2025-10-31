Guillermo Brown visita a Sportivo Belgrano con el objetivo de clasificarse a la próxima fase del Federal A

Esta noche, por el juego de Vuelta de los Octavos de Final del Torneo Federal A, Guillermo Brown visitará a Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba.

El partido será desde las 21:15 horas, con el arbitraje de Joaquín Gil; en un cruce en el que los brownianos tienen ventaja de 2-0 obtenida en la Ida.

«La Banda» quiere sostener la diferencia y asegurar su lugar en la siguiente instancia

Con el objetivo de conseguir la clasificación a la próxima instancia del certamen, Guillermo Brown visitará esta noche a Sportivo Belgrano de San Francisco en Córdoba, por el juego de vuelta de los Octavos de Final de la Revalida del Torneo Federal A 2025.

El partido, se jugará desde las 21:15 horas en el Estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, contando con el arbitraje de Joaquín Gil de la Liga de San Pedro, secundado por Joaquín Badano y Oscar Bono como asistentes y Santiago Schmoll, como cuarto arbitro.

«La Banda» llega a este encuentro con ventaja, tras haber ganado en el juego de Ida el pasado domingo 19, por 2 a 0, con los goles anotados por Ezequiel Morales; pero sin la presencia de Alan Silva, la figura del conjunto browniano que ese mismo partido sufrió una lesión y que finalmente se confirmó una tortura de ligamentos cruzados que lo margina de lo que resta de la Temporada.

Por esto, el DT browniano Emanuel Trípodi, deberá reamar el once inicial pensando en la ausencia de uno de los jugadores rutilantes del equipo, quien le brindaba juego y desequilibrio en la ofensiva.

Por su parte, el conjunto cordobés, querrá dar vuelta la serie como local definiendo ante su público, y mejorar la perfomance realizada en el Estadio Raúl Conti semanas tras; por lo que su DT Sergio Maza, plantearía variantes que propongan un juego ofensivo.