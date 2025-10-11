Guillermo Brown quiere aprovechar la ventaja y cerrar la serie a su favor ante Villa Mitre por la Reválida del Torneo Federal A

Guillermo Brown, que en la Ida ganó por 3-0 como local, afrontará esta tarde el juego de Vuelta del cruce por la Segunda Fase de la Reválida del Torneo Federal A, jugando ante Villa Mitre en Bahía Blanca.

El cotejo, se disputará desde las 16:30 horas en el Estadio «El Fortín» del populoso barrio de Villa Mitre, contando con el arbitraje de Franco Morón.

Brown busca sostener la ventaja obtenida en la Ida

Por el juego de Vuelta de la Segunda Fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025, Guillermo Brown visitará esta tarde a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el cotejo de Vuelta a disputarse desde las 16:30 horas en el Estadio «El Fortín».

El árbitro del cotejo, será Franco Morón, mientras que sus asistentes serán Hugo Fleitas y Dario Rojas Martínez.

«La Banda» se quedó con el juego de Ida disputado el pasado domingo en el Estadio Raúl Conti, consiguiendo un contundente 3-0 con goles de Iván Bravo, Martin Rivero y Matías Persia, mostrando un buen desempeño futbolístico en el que incluso, podría haberse quedado con una diferencia de goles mayor.

«El Tricolor» bahiense en el tal encuentro, vio la expulsión de tres jugadores como ser Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo, que no serán de la partida esta tarde; aunque buscarán revertir la diferencia adversa que se trajeron de tierras portuarias, teniendo en cuenta que los bonaerenses tienen a su favor la ventaja deportiva, por lo que seguirá en carrera en caso de igualdad en puntos y goles.

La lluvia no para en Bahía

Vale destacar que por estas horas, en Bahía Blanca se está registrando una intensa precipitación; y si bien el campo de juego está drenando bien, será evaluado por el arbitro del partido Franco Morón para determinar si puede disputarse o no el partido.

Foto: Gentileza Franco Galeote