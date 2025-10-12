Este 14 de octubre no habrá clases en Chubut

El próximo martes 14 de octubre de 2025 se llevará a cabo un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La medida de fuerza busca exigir mejoras salariales, la reapertura de la paritaria nacional docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En la provincia de Chubut, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) adhiere a la medida, lo que significa que no habrá clases en las escuelas públicas de la provincia.

Además de la suspensión de clases, se realizarán movilizaciones locales. En Puerto Madryn, la concentración de docentes se llevará a cabo a las 11 horas en la intersección de Av. Roca y Belgrano.

Reclamos principales de los docentes

Los puntos centrales de los reclamos incluyen:

Reapertura de la paritaria nacional docente para garantizar negociaciones salariales justas.

para garantizar negociaciones salariales justas. Restitución del FONID y pago de sumas adeudadas a los docentes.

y pago de sumas adeudadas a los docentes. Aumento del presupuesto educativo , con énfasis en infraestructura escolar.

, con énfasis en infraestructura escolar. Mejoras salariales y laborales, incluyendo la defensa de derechos previsionales y jubilaciones.

Contexto nacional

El paro se enmarca en una serie de medidas de fuerza a nivel nacional que buscan visibilizar la situación de la educación pública y la necesidad de mayores recursos para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

La medida contará con la participación de docentes de todo el país, tanto de escuelas primarias y secundarias como de nivel universitario.