CHUBUT - CLASES - PARO DOCENTE

Este 14 de octubre no habrá clases en Chubut

El próximo martes 14 de octubre de 2025 se llevará a cabo un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La medida de fuerza busca exigir mejoras salariales, la reapertura de la paritaria nacional docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En la provincia de Chubut, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) adhiere a la medida, lo que significa que no habrá clases en las escuelas públicas de la provincia.

Además de la suspensión de clases, se realizarán movilizaciones locales. En Puerto Madryn, la concentración de docentes se llevará a cabo a las 11 horas en la intersección de Av. Roca y Belgrano.

Reclamos principales de los docentes

Los puntos centrales de los reclamos incluyen:

  • Reapertura de la paritaria nacional docente para garantizar negociaciones salariales justas.
  • Restitución del FONID y pago de sumas adeudadas a los docentes.
  • Aumento del presupuesto educativo, con énfasis en infraestructura escolar.
  • Mejoras salariales y laborales, incluyendo la defensa de derechos previsionales y jubilaciones.

Contexto nacional

El paro se enmarca en una serie de medidas de fuerza a nivel nacional que buscan visibilizar la situación de la educación pública y la necesidad de mayores recursos para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

La medida contará con la participación de docentes de todo el país, tanto de escuelas primarias y secundarias como de nivel universitario.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no
Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cocaína, drogas, Rawson

Intentó escapar de un control y le encontraron cocaína oculta entre sus prendas
Etiquetas: chubut, Enriqueta Lucero, Madryn

La Enriqueta Lucero vuelve a los escenarios con “Antología”
Etiquetas: argentin, came, chubut, FINDE LARGO, viajes

Chubut se consolidó entre los destinos más elegidos del fin de semana largo