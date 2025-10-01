Espert se mantiene al frente de la Comisión de Presupuesto



En medio de un clima que ya se anticipó caliente en la previa, arrancó este miércoles a las 13.22 la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, para recibir a funcionarios de la cartera económica, pero antes hubo por más de una hora una catarata de cuestionamientos de la oposición hacia José Luis Espert, quien finalmente se mantuvo al frente de la presidencia.

Tal cual se esperaba, el debate comenzó con la discusión en torno al titular de la comisión. Arrancó el jefe de la principal oposición, Germán Martínez, recordando que en la reunión anterior habían reclamado la presencia del ministro del ministro de Economía, Luis Caputo, “para que venga después de casi dos años a un Congreso al que no asistió nunca, más allá de venir a algún acto como aplaudidor del presidente de la Nación”.

Contó que hubo además un hecho no previsto, nuevo, como es el blindaje financiero del Tesoro de los Estados Unidos, del que reclaman información; y el fin de semana remitieron una lista con los funcionarios requeridos para asistir al debate, encabezado por el ministro de Economía y el titular del Central. “Una lista muy parecida a la de los funcionarios que asistieron en 2022 y 2023 para dar el debate” sobre el Presupuesto.

“Aparece después un hecho no nuevo, sino que tiene una nueva dimensión”, agregó Martínez, que refirió al pedido de la diputada Victoria Tolosa Paz en julio pasado de remoción del diputado José Luis Espert y que lo hacía en función de “la deficiente conducción, coordinación y presidencia a lo largo de este año y 9 meses, desde la cuestionada votación que lo consagró. Sin abrir jamás esta comisión a ninguna otra iniciativa que no fuera del Ejecutivo”. Recordó en ese sentido que cada vez que la oposición necesitó dictamen o debate, tuvieron que ir al recinto para emplazar. “Todo lo que logramos aprobar lo hicimos así”.

El jefe de Unión por la Patria recordó que en el recinto el diputado Martín Soria había advertido sobre el vínculo de Espert con Fred Machado. “Y lo hizo cuando las actuaciones de la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Machado, y lo hizo cuando muchos miraban todavía para el costado y cuando las actuaciones de la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Machado”, apuntó el jefe del bloque UP.

Agregó que el fin de semana apareció un dato muy concreto sobre el aporte económico de 200 mil dólares a la campaña de Espert. “El tema tiene tal envergadura que claramente planteamos en dos tiempos distintos las distintas opciones que tenemos en este tema”, señaló Martínez, para quien resulta “inentendible que José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión: tiene que ser removido inmediatamente. Y estoy convencido de que hay una amplia mayoría de los 49 integrantes de esta comisión que están seguros de que Espert ya no puede seguir siendo presidente de esta comisión”.

Recordó también los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reclamó este miércoles explicaciones. “Este es el escenario sobre el cual se quiere comenzar a debatir. Espert no puede ser ya el presidente de la comisión; la conducta de Espert se tiene que analizar en los ámbitos formales que tiene la Cámara y hoy debería haber una mayoría que le diga eso”, remarcó Germán Martínez.

Le contestó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que recordó que estaban allí para tratar la ley de leyes y de ninguna manera iban a dejar “que se meta la campaña política en el tratamiento del Presupuesto”. Por eso reclamó que los funcionarios se sentaran en sus lugares y comenzaran a dar explicaciones. “No hay otro tema que hablar más que el presupuesto”, cerró el cordobés, que insistió en que “acá se viene a debatir el presupuesto, todo lo demás es hacer campaña, show”, y le pidió a Espert tener “la templanza para llevar adelante esta comisión sin tocar otro tema que no sea el Presupuesto”.

A continuación, el socialista Esteban Paulón arrancó parafraseando a Patricia Bullrich, que por la mañana dijo que “no podemos aceptar una alianza con un narco”, y sostuvo que el debate que se estaba iniciando era lo suficientemente relevante como para que quedara demostrada “la mentira de Milei, que dijo que repartía ampliaciones presupuestarias para todos los sectores, pero cuando uno lee la letra chica, nada de eso está”.

Más allá de eso, fue contra Espert insistiendo en que “es negativo para el debate del Presupuesto que usted presida este debate, mete ruido en un debate trascendente para la Nación, nos corre el eje”, y le propuso autoexcluirse del debate. “Y si no accede a tener ese gesto, habrá que avanzar con los canales constitucionales que tiene esta cámara”.

“Obviamente que el diputado Espert no puede presidir la Comisión de Presupuesto, hace más de un año, porque la abre solo si el recinto lo emplaza, porque el año pasado se llevó la comisión a la casa previo a dictaminar el presupuesto y dejó a la Argentina sin presupuesto”, expresó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Muy duro, continuó: “Mal diputado y mal presidente de la Comisión de Presupuesto, no hay ninguna duda que es. Debería dar un paso al costado por su propio Gobierno, por respeto a sus colegas y el Parlamento”. Y para evitar que “la gobernabilidad no estalle en manos de un provocador serial como usted, que solo se le ocurre decir ‘cárcel o bala’… no sé qué haría en su caso si llega a ser cierto que lo financió el narcotráfico”, lanzó.

El legislador “lilito” le apuntó al oficialista que “dice que es una operación kuka”, pero le recordó que en 2021 él le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que “todo el financiamiento de su campaña era inexplicable”. “Siempre se dijo que lo financió Gildo Insfrán, Sergio Massa y un conocido banco. A usted lo puso el PJ y ahora lo saca el PJ”, agregó.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo recordó que su bloque pidió remover a Espert ya en el verano de 2024, por su frase ‘cárcel o bala’ hacia quienes estaban a favor de las protestas callejeras. Y señaló que por este motivo “tiene una causa abierta”. “Los fundamentos para que usted sea removido no han hecho más que incrementarse”, consideró y resaltó que la propia ministra de Seguridad “dice que usted tiene que dar explicaciones. ¡No lo defiende ni Bullrich!”.

En representación de Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal se sumó a los pedidos de corrimiento sobre el presidente de la Comisión de Presupuesto y lanzó duras críticas contra la bancada libertaria: “No vamos a oídos sordos ni hacer ojos cerrados frente a la gravedad de las acusaciones que pesan contra el presidente de esta comisión, si ustedes han decidió mirar para otro lado, tienen el derecho de hacerlo porque cada uno elige ser cómplice de quien quiera ser cómplice y encubrir”.

Dejando en clara su postura como opositor, ironizó contra los referentes de La Libertad Avanza y deslizó: “Me alegra que tengan la iniciativa de tratar al Presupuesto como no la tuvieron el año pasado”. En ese tramo, recordó el trunco debate de octubre y noviembre del 2024, y consideró que la interrupción de ese tratamiento fue por “instrucciones del presidente de la Nación”. Llamó a la necesidad de recurrir a los emplazamientos de comisiones y la ausencia de “ley de leyes” por dos años como un “descalabro institucional”.

Finalmente, volvió a la carga contra el diputado Espert: “Las acusaciones son extremadamente graves y ahora hay nuevos datos que dan una enorme gravedad con indicios de que esto es un hecho delictivo por lo que deberá dar explicaciones”. En ese sentido, señaló: “Lo invito a correrse de forma inmediata y está en sus manos tener el gesto de racionalidad y la obligación de correrse porque si no lo hace, desde nuestro bloque vamos a exigir el cumplimiento del reglamento”.

Desde el bloque MID, el diputado nacional Eduardo Falcone recordó los cargos que presentó contra Espert por la frase expresada sobre “el Congreso destituyente”. En ese sentido, añadió que “cuando hice esas observaciones no había surgido los hechos que son de dominio público y que hoy hasta la ministra de Seguridad le ha pedido explicaciones”. “Consideramos que su presencia es perjudicial para el desarrollo normal de esta Comisión de Presupuesto y usted tiene que asumir la responsabilidad política de dar un paso al costado”, aseveró.

Al final de la larga lista de oradores que se pronunciaron sobre el tema, volvió a hablar Germán Martínez, quien detalló que 20 diputados de Unión por la Patria estaban pidiendo la remoción de Espert; uno de la Coalición Cívica lo mismo; 2 de Coherencia, uno de la izquierda y 3 de Democracia para Siempre. “Claramente estamos teniendo 27 diputados que integran esta comisión de 49 miembros con una posición clara de que usted no está en condiciones de seguir presidiendo. Le han dicho con contundencia que no tiene la confianza de los integrantes de la comisión para seguir siendo su presidente. Sería muy oportuno que con una moción nos pida votar y si hay una mayoría, lo reemplacen con otro miembro de su bloque”.

Desde la otra vereda habló la diputada oficialista Nadia Márquez para señalar que una decisión sobre ese tema debía ser tomada en otros ámbitos y hasta que eso no ocurriera, Espert seguía siendo el presidente. “Llame a los funcionarios y empecemos a tratar el tema”, manifestó. Entonces, Martínez le anticipó que buscarán resolver la cuestión directamente en el recinto.

Fuente: Parlamentario