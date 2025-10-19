Entregaron certificados de la capacitación en Construcción

La propuesta, impulsada junto a la Secretaría de Trabajo de Chubut, permitió que vecinos y vecinas se formen en oficios vinculados al rubro de la construcción y aporten a la ampliación del edificio de la institución.

La Biblioteca Popular “General Manuel Belgrano” de Puerto Madryn realizó la entrega de certificados a los participantes de la capacitación en “Construcción”, dictada por la Subsecretaría de Recuperación y Promoción del Empleo de la Secretaría de Trabajo del Chubut. El encuentro se llevó a cabo el pasado 4 de octubre en las instalaciones de la biblioteca, donde los alumnos aplicaron los conocimientos adquiridos durante el curso.

El programa, que comenzó el 29 de marzo de 2025, tuvo como principal objetivo brindar formación para mejorar el desempeño y la seguridad en el ámbito de la construcción, fomentando la empleabilidad y la competitividad laboral. Además, los aprendizajes fueron volcados en la obra de ampliación del edificio de la institución, que busca optimizar el espacio disponible para sus actividades cotidianas.

Durante la ceremonia se reconoció el compromiso de los capacitadores, el arquitecto Eduardo Bartolomé Seguí y el capataz de obra Orlando Ramiro Riffo Olmos, así como el esfuerzo y la dedicación de los alumnos Gabriel Lautaro Humaña, Elisabet Estela Soria, Sergio Alberto Millán, María Natalia Ríos, Elson Ricardo Medina Obreque y Esmeralda Méndez Olivarez, quienes recibieron sus certificaciones oficiales.

La capacitación incluyó contenidos como lectura de planos, preparación del terreno, armado de estructuras y tableros, elaboración de hormigón, impermeabilización, colocación de ladrillos e introducción a los procesos constructivos básicos, entre otros temas.

El acto contó con la presencia de Andrea Moyano y Gabriela Frydlewicz, representantes de la Secretaría de Trabajo de Puerto Madryn; Pablo Sappa, en representación de la Municipalidad; Sergio Martínez, de la Junta Vecinal del barrio San Miguel; Andrea Villalba, de la Dirección Municipal de Asuntos Indígenas; además de bibliotecarias de las Bibliotecas UTN y UDC, integrantes de la Comisión Directiva, familiares de los egresados y vecinos de la institución.

Desde la Biblioteca Popular destacaron que esta experiencia “representa un crecimiento significativo”, ya que los conocimientos adquiridos por los alumnos no solo fortalecen su inserción laboral, sino que además contribuyeron al desarrollo de la propia infraestructura del espacio comunitario.

Finalmente, desde la entidad se expresó el compromiso de continuar gestionando nuevos programas y capacitaciones ante organismos nacionales y provinciales.