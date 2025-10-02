Elecciones en Servicoop: solo dos listas competirán en la zona 11

Este sábado 4 de octubre se realizará la elección de delegados de Servicoop en la Escuela N°158, en el horario de 10 a 16. El presidente del Consejo de Administración, Esteban Abel, explicó que tras el análisis de la documentación presentada por las agrupaciones, únicamente la lista dorada y la lista verde quedaron habilitadas para participar, aunque esta última lo hará únicamente en la zona 11.

Según detalló Abel, varias listas —entre ellas la blanca, y la naranja — quedaron fuera del proceso por errores en la presentación de avales y formularios de delegados. “Los problemas más comunes tienen que ver con la falta de firmas, fechas incompletas o datos que no coinciden con el padrón. Son detalles simples, pero en el volumen de planillas es donde se suelen cometer errores”, indicó.

El dirigente aclaró que se otorgó un plazo de 48 horas para subsanar las observaciones, pero las agrupaciones no lograron cumplir con los requisitos dentro del tiempo estipulado. Además, señaló que este tipo de errores se repiten año tras año: “Hay personas que hace diez años intentan participar y todavía no presentan la documentación correctamente. Es un trámite sencillo, pero hay que hacerlo bien”.

En total, en la zona 11 se elegirán nueve delegados, una fracción pequeña respecto del total de más de 80 que componen la asamblea. Abel remarcó que el proceso se realiza dentro de los plazos y condiciones establecidos por el estatuto y con documentación certificada por escribano. También adelantó que la Asamblea General se realizaría a fines de octubre, dentro del plazo legal de 20 días posteriores a la elección.

Por último, Esteban Abel, manifestó: “Desde el ámbito Cooperativo y particularmente desde este Consejo de Administración fomentamos la participación, no sólo en las elecciones sino en la vida cotidiana de la Cooperativa. Es la primera vez que el Cuerpo de Delegados participa de las decisiones de la Cooperativa e integra mesas de trabajo, como por ejemplo con el plan de modernización de alumbrado. También muestra de ello, es que la lista Verde N°11 es la primera vez que se presenta y pudo hacerlo sin ningún tipo de dificultad ni impedimentos. La Cooperativa tiene las puertas abiertas para todo aquel socio que quiera participar, por eso es que somos una Institución que antepone lo colectivo por sobre lo individual. Todo aquel socio que solicite, será instruido por este Consejo de Administración y la Sindicatura para que pueda participar, cumpliendo con los requisitos tanto del Estatuto como de la legislación vigente”.