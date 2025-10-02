El TEM sale a los barrios para informar sobre las elecciones

De cara a las elecciones del 26 de octubre de 2025, el Tribunal Electoral Municipal (TEM) ofrece charlas informativas en los distintos barrios de Puerto Madryn.

La iniciativa surge ante las consultas de vecinos y vecinas sobre el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel y las distintas cuestiones que se elegirán en esa jornada.

Las asociaciones vecinales interesadas pueden solicitar estas capacitaciones, coordinando fecha y horario con el TEM, para que el equipo se acerque y brinde detalles sobre qué se vota, cómo se vota y cómo será el procedimiento electoral.

Para más información, se puede contactar al Tribunal Electoral Municipal en Fontana 236 o a través de sus canales oficiales.