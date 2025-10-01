El Superior Tribunal confirmó condenas de abuso sexual infantil dictadas por jurados populares en Madryn

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó dos condenas por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en hechos ocurridos en Puerto Madryn.

En ambos casos, los jurados populares emitieron veredictos de culpabilidad, que luego fueron ratificados por la Cámara Penal de Puerto Madryn. Posteriormente, las defensas presentaron recursos de impugnación extraordinaria, pero fueron rechazados por el máximo tribunal provincial, dejando firmes las sentencias condenatorias.

Las investigaciones estuvieron a cargo de las fiscales Anya Puchetta, Romina Carrizo y María Angélica Cárcano, quienes llevaron adelante las causas hasta la instancia de juicio por jurados.

Con estas resoluciones, el Superior Tribunal reafirmó la validez de los veredictos emitidos en juicios populares por delitos graves, destacando el respeto de las garantías constitucionales y la correcta valoración de las pruebas por parte de la ciudadanía.