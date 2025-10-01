ABUSO SEXUAL - CONDENAS - MADRYN

El Superior Tribunal confirmó condenas de abuso sexual infantil dictadas por jurados populares en Madryn

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó dos condenas por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en hechos ocurridos en Puerto Madryn.

En ambos casos, los jurados populares emitieron veredictos de culpabilidad, que luego fueron ratificados por la Cámara Penal de Puerto Madryn. Posteriormente, las defensas presentaron recursos de impugnación extraordinaria, pero fueron rechazados por el máximo tribunal provincial, dejando firmes las sentencias condenatorias.

Las investigaciones estuvieron a cargo de las fiscales Anya Puchetta, Romina Carrizo y María Angélica Cárcano, quienes llevaron adelante las causas hasta la instancia de juicio por jurados.

Con estas resoluciones, el Superior Tribunal reafirmó la validez de los veredictos emitidos en juicios populares por delitos graves, destacando el respeto de las garantías constitucionales y la correcta valoración de las pruebas por parte de la ciudadanía.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Crimen, Javier Milei, josé luis espert, tolerancia cero

Escondiendo a Espert
Etiquetas: caso libra, interpelación, karina milei

Karina Milei en rebeldía
Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

Espert bajo sospecha

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: BECH, boleto, chubut, Madryn

Boleto Educativo Chubutense: Cómo es el nuevo sistema de carga en Puerto Madryn
Etiquetas: alcohol, Bonavita, Elias, Homicidio, Madryn

La familia de Elías Mateo será querellante y pedirá que el padre espere el juicio en prisión
Etiquetas: Madryn, Rawson, Rugby

Investigan agresión de cuatro jóvenes rugbiers de Rawson a un adolescente de Madryn