El preseleccionado de básquet femenino de Chubut continúa entrenándose

Entre lunes y martes, la ciudad de Comodoro Rivadavia fue sede de una nueva concentración para el preseleccionado de básquet femenino U-17 de Chubut.

El conjunto chubutense, se prepara para afrontar la edición 2025 de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, que se desarrollarán del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

Dos jornadas en pleno entrenamiento femenino

La serie de entrenamientos de la preselección Sub17 de Chubut, se desarrolló en los clubes Gimnasia y Esgrima, Club Náutico Rada Tilly y en la Comisión de Actividades Infantiles; más el alojamiento en el Hotel Deportivo y la alimentación de las deportistas en el Club Huergo.

El preseleccionado femenino, dirigido por Facundo Asmus y Laura Villagrán, trabajó en doble turno durante lunes y martes, con 14 jugadoras convocadas de distintos clubes de las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia.