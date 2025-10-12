El Papa León XIV celebró el alto al fuego en Gaza

El Papa León XIV celebró el reciente alto al fuego alcanzado en Gaza y destacó que el acuerdo “ofrece destellos de esperanza para la Tierra Santa”. En su mensaje desde el Vaticano, el pontífice instó a las partes involucradas en el proceso de paz a “seguir con valentía el camino trazado” y aseguró que el entendimiento representa “una chispa de esperanza para la región”.

“Animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino”, expresó el Sumo Pontífice, en referencia al pacto que puso fin a dos años de conflicto.

León XIV recordó que la guerra comenzó tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató una ofensiva israelí con un saldo de más de 67.000 palestinos muertos. “Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo”, sostuvo, y añadió que “es tiempo de redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación”.

El mensaje del Papa coincidió con la preparación de una cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, donde líderes mundiales —entre ellos Donald Trump y Abdel Fattah al Sisi— buscarán consolidar los términos del alto el fuego y definir los próximos pasos del proceso de paz.

Comienza la cuenta regresiva para la liberación de rehenes y prisioneros

Mientras tanto, el acuerdo de paz prevé la inminente liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza y de miles de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Según lo estipulado, las 20 personas con vida secuestradas por Hamás serían entregadas a la Cruz Roja este lunes por la mañana, horas antes de que expire el plazo de 72 horas establecido en el acuerdo. Del total de capturados durante los ataques de 2023, se presume que 20 permanecen con vida, 25 habrían muerto y otros dos continúan desaparecidos.

Del otro lado, Israel liberará a casi 2.000 prisioneros y detenidos palestinos, en lo que representa el intercambio más importante desde 2011. Fuentes oficiales indicaron que la mayoría de los liberados serán mujeres y jóvenes sin condenas por delitos graves.