El Municipio entregó aportes al Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Madryn

El intendente Gustavo Sastre recibió en el edificio municipal a la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Madryn, Nieves González, y entregó un aporte económico destinado a fortalecer el funcionamiento de la institución, que desarrolla una destacada labor social y comunitaria en beneficio de las personas mayores de la ciudad.

El acompañamiento se enmarca en la política del Ejecutivo local de brindar apoyo a entidades intermedias que cumplen funciones sociales, culturales y de contención, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

En ese sentido, Sastre destacó: “Esta gestión siempre se ha caracterizado por acompañar y respaldar a las distintas instituciones de la ciudad, las cuales cumplen funciones importantísimas, conteniendo y acompañando a los vecinos que más lo necesitan”.

Asimismo, el Intendente subrayó que “el aporte permitirá que el Centro de Jubilados y Pensionados optimice su funcionamiento y continúe acompañando a una gran cantidad de vecinos madrynenses”.