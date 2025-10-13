APORTES - JUBILADOS - MADRYN - SASTRE

El Municipio entregó aportes al Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Madryn

El intendente Gustavo Sastre recibió en el edificio municipal a la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Madryn, Nieves González, y entregó un aporte económico destinado a fortalecer el funcionamiento de la institución, que desarrolla una destacada labor social y comunitaria en beneficio de las personas mayores de la ciudad.

El acompañamiento se enmarca en la política del Ejecutivo local de brindar apoyo a entidades intermedias que cumplen funciones sociales, culturales y de contención, contribuyendo al bienestar de la comunidad.

En ese sentido, Sastre destacó: “Esta gestión siempre se ha caracterizado por acompañar y respaldar a las distintas instituciones de la ciudad, las cuales cumplen funciones importantísimas, conteniendo y acompañando a los vecinos que más lo necesitan”.

Asimismo, el Intendente subrayó que “el aporte permitirá que el Centro de Jubilados y Pensionados optimice su funcionamiento y continúe acompañando a una gran cantidad de vecinos madrynenses”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: boletas, josé luis espert, lla

Cambiar de caballo en medio del río, no es gratis

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026
Etiquetas: Facundo Manes, MARTÍN MENEM

Menem vs. Manes
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, Karen Reichardt

Reichardt sí, Santilli no

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Accidente, justicia, Paso de Indios, Ruta 25

Se abrió una investigación por homicidio culposo tras un accidente fatal en Paso de Indios
Etiquetas: National Geographic Endurance, puerto madryn, temporada de cruceros

Comenzó la temporada de cruceros en Chubut
Etiquetas: Patricia Bullrich, plan paraná

Bullrich lanzó el Plan Paraná: «La hidrovía no va a ser una autopista del crimen»