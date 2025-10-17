El lunes abrirán las ofertas por las áreas que YPF dejó en Santa Cruz



El presidente de Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ), Oscar Vera, destacó la importancia del proceso de licitación de los activos convencionales que YPF dejó en la provincia, cuya apertura de ofertas se concretará el próximo lunes 20 de octubre en la localidad de Las Heras. “Será un punto de inflexión en la política hidrocarburífera de Santa Cruz”, afirmó el funcionario en diálogo con LU85 Canal 9.

Vera recordó que este proceso comenzó el pasado 2 de abril, cuando el gobierno provincial e YPF firmaron un Memorándum de Entendimiento que fijó las pautas para el traspaso de los activos convencionales de la empresa nacional. Posteriormente, el 2 de julio se rubricó el acuerdo de cesión entre FOMICRUZ e YPF, lo que dio paso a la elaboración de los pliegos licitatorios.

“El gobierno declaró de interés este proceso, y el lunes estaremos abriendo las ofertas. Hasta ahora hay un consorcio de empresas que adquirió el pliego, cuyo costo fue de 500 mil dólares, y ya se encuentra analizando la información técnica”, detalló. Según explicó, la documentación entregada por YPF es muy amplia: “Son casi seis teras de información. Queremos garantizar la continuidad de la producción para que no haya interrupciones en las áreas”.

En cuanto al impacto de este cambio, Vera aseguró que “para la provincia significa un antes y un después”. Si bien YPF deja sus activos convencionales tras 80 años de presencia en la cuenca del Golfo San Jorge, la compañía continuará invirtiendo en proyectos no convencionales. “Ya comprometió tres pozos con una inversión de 150 millones de dólares, y además asumirá la responsabilidad sobre los pasivos ambientales”, puntualizó.

Sobre este último punto, explicó que la Universidad de Buenos Aires realizará un relevamiento de los pasivos ambientales durante 180 días, a partir del cual se elaborará un plan de remediación que será evaluado por la autoridad de aplicación y se ejecutará en un plazo estimado de entre cuatro y cinco años. “Esto va a activar el motor de desarrollo en todo lo que tenga que ver con las PYMES de la zona norte”, sostuvo.

Finalmente, el titular de FOMICRUZ remarcó la relevancia del proceso para las localidades petroleras. “Son 80 años de historia. YPF fue parte de la vida de muchas familias, incluso de la mía. Ahora se abre una nueva etapa: otras empresas deberán invertir y estabilizar la producción, contribuyendo al desarrollo económico de ciudades como Las Heras, Truncado y Caleta Olivia”, concluyó.