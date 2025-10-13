El Gobierno celebra la liberación de rehenes en Gaza



Mediante un comunicado oficial publicado en la Oficina del Presidente, el Gobierno celebró la liberación de los 20 rehenes prisioneros en Gaza. Entre los liberados, se encuentran tres argentinos que volverán a su casa luego de estar 700 días detenidos.

Según el texto publicado desde el Poder Ejecutivo, las personas liberadas continuaban en cautiverio “tras los ataques del 7 de octubre contra el pueblo judío en el sur de Israel” y se destacó el accionar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue calificado como “el artífice de este hito en camino hacia la paz en Medio Oriente” .

Por otra parte, el Gobierno destacó la historia de los tres argentinos como Ariel y David Cunio y Eitan Horn y señaló que el presidente Javier Milei “rinde honor a valentía y resiliencia de los rehenes”.

“David fue secuestrado junto a sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, en el kibutz Nir Or. Las tres fueron liberadas en noviembre del año pasado. Por su parte, Ariel fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, quien fue liberada en febrero del corriente año. Lo mismo sufrió Eitan Horn, quien fue secuestrado junto a su hermano Iair, liberado en febrero”, indicaron.

Para finalizar, remarcaron el logro de estas personas y sus familias por “sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado” porque durante dos “interminables” años fueron privados de su libertad “torturados y expuestos a las condiciones más extremas”.

Además, indicaron que, a pesar de atravesar estas circunstancias, se mantuvieron firmes “en medio del horror” y resistieron “el miedo y la crueldad” al demostrar la “entereza” que “hoy se erige como símbolo de esperanza y fe en la vida”.

“La memoria de su sufrimiento, tanto de los que volvieron con vida como los que no, debe impulsar un compromiso renovado con la defensa de la paz en la región. La República Argentina celebra que tras dos años las partes, finalmente, hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza”, concluyeron.