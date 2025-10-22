El dióxido de carbono alcanzó niveles récord en 2024



La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera registra un aumento sin precedentes y marca un nuevo máximo, consecuentemente, las temperaturas del planeta seguirán subiendo, alertó la agencia meteorológica de la ONU.

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera aumentaron a un ritmo récord en 2024, alcanzando nuevos máximos y anunciando un mayor calentamiento del planeta a largo plazo, así como fenómenos meteorológicos extremos, advirtió este miércoles la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Según un nuevo informe de esa agencia de la ONU, el incremento respondió a las continuas emisiones derivadas de la actividad humana, el aumento los incendios forestales y la menor absorción por parte de los sumideros terrestres y oceánicos, una situación que amenaza con crear un círculo vicioso climático.

La OMM indicó que el dióxido de carbono influye en el clima actual, que sus efectos persisten durante muchos siglos y que la subida de las temperaturas va acompañada de un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos.

Las emisiones se triplican en seis décadas

El boletín de la OMM reveló que las tasas de crecimiento del CO₂ se han triplicado desde la década de 1960, pasando de un aumento promedio anual de 0,8 partes por millón (ppm) a 2,4 ppm al año en el decenio de 2011 a 2020.

La tasa creció a un récord de 3,5 ppm entre 2023 y 2024, el mayor incremento desde que se inició el monitoreo en 1957.

Las concentraciones promedio alcanzaron las 423,9 ppm en 2024, frente a las 377,1 ppm registradas cuando se publicó el boletín por primera vez en 2004.

La mitad del CO₂ permanece en la atmósfera

La OMM explicó que cerca de la mitad del CO₂ emitido permanece en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por la tierra y los océanos; un almacenamiento que se está debilitando a medida que el calentamiento reduce la solubilidad de los océanos y agrava la sequía.

El aumento de 2024 se amplificó por un repunte de los incendios forestales y una menor absorción de CO₂ por la tierra y el océano en 2024, el año más cálido registrado, con un fuerte efecto del fenómeno meteorológico El Niño.

El Niño favorece las concentraciones de CO2

Durante los años en los que se produce un episodio de El Niño, las concentraciones de CO2 tienden a aumentar porque los sumideros terrestres de carbono pierden eficiencia a causa de la mayor sequedad de la vegetación y los incendios forestales, como ocurrió con la excepcional sequía y los incendios que castigaron la Amazonia y el sur de África en 2024.

La científica coordinadora del boletín expresó preocupación por esta pérdida de eficiencia de los sumideros de CO₂ terrestres y oceánicos, que podría aumentar la cantidad de CO₂ que permanece en la atmósfera y aceleraría el calentamiento global.

“El monitoreo sostenido y reforzado de los gases de efecto invernadero es fundamental para comprender estos ciclos”, subrayó Oksana Tarasova.

Metano y óxido nitroso

El estudio de la OMM alertó de que el metano y el óxido nitroso, los otros dos gases de efecto invernadero de larga duración más importantes, también establecieron récords de emisiones.

Los niveles de metano aumentaron a 1942 ppb, un 166% por encima de los niveles preindustriales, mientras que el óxido nitroso alcanzó las 338 ppb, un aumento del 25%.

La secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett, insistió en que es esencial reducir las emisiones “no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de la comunidad”.

El informe -publicado antes de la conferencia sobre el clima COP30 en Belém, Brasil, a celebrarse en noviembre-, enfatiza que el monitoreo global sostenido es vital para orientar la acción climática.