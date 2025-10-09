El Deportivo Madryn, emprende viaje al sueño de Primera

Esta tarde, el plantel del Club Social y Deportivo Madryn, emprenderá su viaje vía aérea, hacia la ciudad de Buenos Aires, con vistas al partido final de la Primera Nacional donde disputará el ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino.

Una gran expectativa hay entre los fanáticos del «Depo» que organizaron una caravana de despedida a su equipo, para acompañar su trayecto hacia el Aeropuerto El Tehuelche.

De despedida en caravana «Aurinegra»

Esta tarde, emprenderá viaje vía aérea, el plantel del Deportivo Madryn hacia la ciudad de Buenos Aires, donde concentrará para afrontar el día sábado en la tarde en cancha del Club Platense, la final por el primer ascenso a la Liga Profesional frente a Gimnasia de Mendoza.

Con vistas a este partido y ante la enorme expectativa de sus simpatizantes por conseguir su lugar en la máxima categoría del futbol argentino, los fanáticos del «Depo» organizaron una despedida en caravana para su equipo, convocándose desde las 14 horas en el Predio Leopoldo Remussi y desde allí, partir hacia el Aeropuerto El Tehuelche.

Continúa la venta de entradas

El día miércoles comenzó la venta de entradas para los fanáticos interesados en asistir al partido, que se venderán hasta este jueves hasta las 20 horas en la Sede Social del Club Social y Deportivo Madryn, ubicada en Avenida Roca 516.

Las mismas, tienen un costo de 20.000$ las populares y 35.000$ las plateas; destacándose que sí o sí, los hinchas que viajen desde Puerto Madryn deberán contar con entrada en mano, ya que el día del partido no se venderán entradas en el Estadio.

Asimismo, en la ciudad de Buenos Aires también se fijó un punto de venta, como ser el comercio Casa del Buceador, ubicada en Bartolomé Mitre 2020,este jueves de 09 a 19 hs.

Con árbitro

Vale destacar que el arbitro designado para el cotejo de este sábado en el Estadio Ciudad de Vicente López del Club Platense, será Nicolás Ramírez, teniendo como asistentes a Adrián del Barba y Walter Ferreyra, más el Cuarto árbitro Felipe Viola.

En tanto, en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR Gastón Suárez.

Detalle importante sobre la definición

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos señalados precedentemente, se jugará un tiempo suplementario de treinta minutos, en dos períodos de quince minutos cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G.