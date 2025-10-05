El can “Umma” detectó marihuana en un auto durante un operativo policial en Rawson

Personal de la Sección Antinarcóticos de la Policía del Chubut realizó un procedimiento en el marco de controles vehiculares en los puestos policiales de Magagna y 604, que culminó con el secuestro de sustancias estupefacientes.

Cuando los efectivos controlaron un vehículo Volkswagen Gol. Durante la inspección, el can antinarcóticos “Umma” marcó de manera positiva la presencia de drogas en el interior del rodado.

Ante esta situación, el conductor —un joven mayor de edad— entregó de forma voluntaria una cantidad de marihuana (cannabis sativa). De inmediato, se convocó a personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson, quienes realizaron el test de campo correspondiente y procedieron al secuestro de la sustancia, en el marco de la Ley Nacional 23.737.

La Fiscalía Federal con sede en Rawson, a cargo del Dr. Gelvez, tomó intervención en el caso y dispuso la notificación al conductor conforme al artículo 65 del Código Procesal Penal Federal.