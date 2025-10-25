El madrynense Facundo Gorsd ante el uruguayo Cardozo en un Festival de Boxeo en el Microestadio de River

Este sábado 25 en el Microestadio River Plate de Buenos Aires, se dará un nuevo Festival de Boxeo de Primera Promocional, competencia en la que estará presente el deportista de Puerto Madryn, Facundo «Tata» Gorsd.

El portuario, se medirá ante el uruguayo Javier Cardozo, que se medirán en un combate pautado a ocho rounds.

«Tata» Gords y un nuevo combate importante en su carrera

En un duelo pactado a ocho rounds, el uruguayo Javier Cardozo (61,100 kg.) volverá a tener una dura prueba en su corta y prometedora carrera, midiéndose frente al destacado boxeador chubutense Facundo Gorsd (61 kg.), quien regresa al club de Núñez tras su destacado triunfo frente a Rodrigo Vildoza.

El resto de los combates programados

También habrá espacio para la gran figura del River Boxing Team, Nahuel Espíndola (60,950 kg.), que buscará sumar a su lista de víctimas a otro rival experimentado y complicado como Daniel Combi (61,250 kg.), quien viene de combatir por el título argentino ligero ante Junior Alanis.

Minutos antes, Alan Lugo (60,350 kg.) y Alexander Domínguez (60,750 kg.) tendrán una nueva aparición en el ciclo Boxeo de Primera Promocional, en una contienda pactada a seis rounds que promete ocupar un lugar privilegiado en el anuario 2025.

Por último, a cuatro episodios, Nicolás Cabral (60,600 kg.) y Eduardo Leites (62,200 kg.) abrirán la noche de combates profesionales en busca de un triunfo importante en el inicio de sus carreras.

Asimismo, se darán ocho combates de carácter amateurs.

El festival tendrá transmisión por streaming en vivo de TyC Sports Play desde las 9 horas; y desde las 21 por TYC Sports por tevé.