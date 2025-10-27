ELECCIONES 2025 - FUERZA PATRIA - GUSTAVO MELELLA - LLA - TIERRA DEL FUEGO

Dura derrota de Melella ante LLA en Tierra del Fuego


Alianza La Libertad Avanza se impuso por amplio margen sobre Fuerza Patria en las elecciones de medio término que se celebraron en Tierra del Fuego, de acuerdo con los votos escrutados en el 99.77% de las mesas, de acuerdo con resultados oficiales.

Tierra del Fuego definió a sus próximos tres senadores y 2 representantes en la Cámara de Diputados.

El oficialismo nacional se quedó con una banca en la cámara baja para Miguel Rodríguez y Fuerza Patria obtuvo la otra que ocupará Agustín Tita.

En el Senado, dos representantes serán libertarios: Agustín Coto y Belén Monte de Oca; mientras que la tercera será de Cristina López, de Fuerza Patria.

El resultado de estas elecciones es un golpe al poder provincial, estructurado en la alianza Fuerza Patria entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que no pudieron retener la mayoría por las bancas en las cámaras nacionales.

El diputado electo Miguel Rodríguez dijo, al sufragar en Río Grande, que “la gente va a seguir profundizando este modelo” y aseguró que está “tranquilo y seguro del trabajo realizado”.

Consultado sobre los audios del diputado Santiago Pauli, que fue grabado exigiendo a sus asesores que le transfieran un porcentaje del sueldo para financiar los gastos de la coalición libertaria, Rodríguez afirmó que fue “una operación previa a la campaña” y que su espacio está enfocado en “defender el modelo y el trabajo realizado hasta el momento”.

Para diputados, LLA obtuvo 38,57% de los votos, Fuerza Patria 30,99%, Defendamos Tierra del Fuergo 20,70 %, Frente de Izquierda y de Trabajadores 3,24 %, Provincias Unidas 3,15%, Frente Patriota Federal 1,43%, Movimiento al Socialismo 0,99% y Partido Frente Grande 0,89%.

En senadores, LLA obtuvo 39,66% de los votos, Fuerza Patria 30,62%, Defendamos Tierra del Fuego 20,61 %, Provincias Unidas 3,58%, Frente de Izquierda y de Trabajadores 3,03%, Frente Patriota Federal 1,53% y Partido Frente Grande 0,92%.

Con una participación del 70,55%, un total de 98.202 fueguinos emitieron su voto, mientras que 40.991 electores no concurrieron a las urnas, sobre un padrón general de 139.193 ciudadanos habilitados.

