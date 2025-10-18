Domingo de fútbol con Guillermo Brown recibiendo a Sportivo Belgrano por los Octavos de Final del Federal A

Con el ánimo renovado tras avanzar a una nueva instancia de la Reválida del Torneo Federal A, Guillermo Brown se medirá este domingo ante Sportivo Belgrano de San Francisco, en el juego de Ida de la Tercera Etapa del certamen.

«La Banda», recibirá a su par cordobés desde las 16 horas en el Estadio Raúl Conti y con el arbitraje de Fernando Marcos.

«La Banda» ante un nuevo desafío en el Federal A

Este domingo, Guillermo Brown buscará continuar en la buena senda del Torneo Federal A, recibiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco de Córdoba por la Tercera Etapa de la Reválida del certamen, que brinda un segundo ascenso al Torneo de Primera Nacional.

Los brownianos, vienen de eliminar en la Segunda Etapa a Villa Mitre de Bahía Blanca, tras el duelo disputado el pasado lunes en tierras bahienses y ahora querrá sostener el buen momento futbolístico y deportivo frente al equipo cordobés.

El partido de Ida de esta Tercera Etapa, también denominada Octavos de Final, está pautado para este domingo desde las 16 horas, a jugarse en el Estadio Raúl Conti y contando con el arbitraje de Fernando Marcos, juez de la Liga del Sur de Bahía Blanca.

Brown, entre los 16 mejores clubes del Torneo

Vale destacar que el conjunto portuario que comanda Emanuel Trípodi, ha sido el único club que continuó en esta tercera instancia del certamen, viniendo desde la Reválida, mientras que el resto de los clubes que llegaron hasta la segunda fase, fueron eliminados en sus respectivos cruces.

«La Banda», que llega a esta instancia con confianza plena luego de las muy buenas perfomances en las fases anteriores, tiene como objetivo sostener su buen rendimiento futbolístico y asegurar un buen resultado en este juego de Ida para llegar mejor posicionado con vistas a la Vuelta que se jugarán en Córdoba el 2 de noviembre.

Cómo se juega esta Tercera Fase de la Reválida

Los juegos de Ida la esta Tercera Etapa de la Reválida, se juega desde este 19 de octubre; mientras que la Vuelta será desde el 2 de noviembre.

Los cruces de esta fase, además de Guillermo Brown y Sportivo Belgrano, serán entre: Argentino (Monte Maíz) Vs. Douglas Haig de Pergamino, Olimpo de Bahía Blanca Vs. Kimberley de Mar del Plata, Gimnasia (Ch) Vs. Juventud Antoniana de Salta, San Martín de Formosa Vs. Costa Brava de La Pampa, Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces Vs. 9 De Julio de Rafaela y Sarmiento de La Banda Vs. Sportivo Atenas de Río Cuarto.

En caso que la serie de partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles, clasificarán a la cuarta etapa las posiciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° Y 7°, es decir los que definen de local).

En los cruces entre sí, Brown ha sido superior

En tres oportunidades se han medido entre sí Guillermo Brown y Sportivo Belgrano de San Francisco, uno por el Torneo Federal A y dos por la Primera Nacional.

Por el entonces Torneo Argentino A, jugaron el 30 de abril de 2011 y ganó «La Banda» por 2-0; mientras que en 2015 volvieron a cruzarse pero en el Torneo de la Primera Nacional en esos tiempos. En junio de 2015, los brownianos ganaron en el Estadio Raúl Conti por 1 a 0 y posteriormente, en noviembre del mismo año pero en Córdoba, ganaron una vez más los madrynenses por 2 a 0.

Fotos: Gentileza Stephanie Borboroglu para Departamento de Prensa del Club Guillermo Brown.