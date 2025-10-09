Diputados votó un emplazamiento de comisiones para interpelar a Francos por no aplicar la ley de Discapacidad



La Cámara de Diputados aprobó hoy un emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para el próximo martes a los efectos de tratar la moción de censura e interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no ejecutar la vigente ley de emergencia en Discapacidad.

La propuesta para citar a ambas comisiones para el martes 14 de octubre a las 13 hs fue leída por el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien recordó que luego de que la ley fuera vetada por el presidente Javier Milei, ambas cámaras del Congreso insistieron en su validez con más del 70% de aprobación.

“Ahí el Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y además saca un decreto estableciendo el no cumplimiento”, señaló el cordobés.

El legislador opositor admitió que la herramienta de la moción de censura no se utilizó nunca hasta ahora pero justificó su pertinencia en la actual coyuntura.

“Esta herramienta no se usó nunca pero tampoco pasó nunca que se saque un decreto donde el jefe de Gabinete diga que no va a aplicar la ley con su propia firma y que por otro lado diga que no va a reasignar partidas cuando el propio Gobierno permitió que no haya presuouesto durante dos años seguidos”, argumentó.

“Sabemos que el señor Francos es un hombre dialoguista y da la cara. Eso es un valor. Ahora el principal valor que tiene que esperar el Congtreso nacional del Jefe de gabiente es que cumpla la ley”, culminó Agost Carreño.