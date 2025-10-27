ABUSO SEXUAL - CHUBUT - MENDOZA - SARMIENTO

Detuvieron en Mendoza a un hombre acusado de abuso sexual infantil en Chubut

La Fiscalía imputó a N.G.J. (33) como presunto autor de dos hechos de abuso sexual y un caso de estupro agravado, ocurridos entre julio de 2023 y julio de 2024, en un contexto de violencia de género. El hombre fue detenido en el departamento Luján de Cuyo, Mendoza, y quedó alojado en la Comisaría 11, tras la audiencia de control desarrollada el sábado por la tarde.

El juez Ariel Quiroga hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por seis meses contra el acusado. Durante la audiencia, la fiscal Rita Barrionuevo solicitó que se declare legal la detención, mientras que el abogado de la fiscalía, Bryan Mac Donald, expuso los hechos y detalló las evidencias reunidas.

Barrionuevo argumentó que existen riesgos procesales, peligro de fuga y la gravedad de los delitos imputados, que justifican la medida de coerción. La defensora pública no se opuso a la apertura de la investigación preparatoria, aunque propuso medidas sustitutivas. En el acto judicial también participaron representantes de la Asesoría de Familia, en resguardo de la víctima.

Desde la Fiscalía recordaron la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta clave para prevenir los abusos y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer y denunciar situaciones que vulneren sus derechos.

Asimismo, se remarcó que, según la Ley 26.061, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de abuso infantil tiene la obligación de denunciarlo, sin necesidad de contar con abogado ni autorización previa.

En Sarmiento, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D.) cuenta con profesionales especializados para acompañar a las víctimas y sus familias.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones 2025, mirtha legrand

Mirtha Legrand votó «con ilusión»
Etiquetas: Margaret Satterthwaite, naciones unidas, PLEBISCITO, referéndum chubut

Cuando el río suena…
Etiquetas: damián arabia, LOCALES BAILABLES, veda electoral

Rechazo a la veda electoral

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: diputados, reelectos

Quiénes son los diputados que renovaron sus bancas hasta 2029
Etiquetas: el calafate, glaciar perito moreno, turismo

Vuelve la visita nocturna al Glaciar Perito Moreno
Etiquetas: Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante comenzó a analizar el Presupuesto 2026 de Puerto Madryn