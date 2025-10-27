Detuvieron en Mendoza a un hombre acusado de abuso sexual infantil en Chubut

La Fiscalía imputó a N.G.J. (33) como presunto autor de dos hechos de abuso sexual y un caso de estupro agravado, ocurridos entre julio de 2023 y julio de 2024, en un contexto de violencia de género. El hombre fue detenido en el departamento Luján de Cuyo, Mendoza, y quedó alojado en la Comisaría 11, tras la audiencia de control desarrollada el sábado por la tarde.

El juez Ariel Quiroga hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por seis meses contra el acusado. Durante la audiencia, la fiscal Rita Barrionuevo solicitó que se declare legal la detención, mientras que el abogado de la fiscalía, Bryan Mac Donald, expuso los hechos y detalló las evidencias reunidas.

Barrionuevo argumentó que existen riesgos procesales, peligro de fuga y la gravedad de los delitos imputados, que justifican la medida de coerción. La defensora pública no se opuso a la apertura de la investigación preparatoria, aunque propuso medidas sustitutivas. En el acto judicial también participaron representantes de la Asesoría de Familia, en resguardo de la víctima.

Desde la Fiscalía recordaron la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta clave para prevenir los abusos y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer y denunciar situaciones que vulneren sus derechos.

Asimismo, se remarcó que, según la Ley 26.061, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de abuso infantil tiene la obligación de denunciarlo, sin necesidad de contar con abogado ni autorización previa.

En Sarmiento, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D.) cuenta con profesionales especializados para acompañar a las víctimas y sus familias.