Desmantelan una carnicería clandestina tras 80 días de investigación en Chubut

La Policía del Chubut llevó adelante un importante operativo en el que se desarticuló una red de comercialización ilegal de carne en la zona rural, tras más de 80 días de investigación. Las diligencias, supervisadas por el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, a cargo del fiscal Mauricio Baigorria, incluyeron cinco allanamientos y tres requisas vehiculares.

Durante el procedimiento —coordinado por la División de Investigaciones Rurales— se secuestraron cuatro armas de fuego (dos calibre .22, una .223 y una .308), 586 municiones de distintos calibres, vainas servidas, dos DVR, un teléfono celular, 95 ovinos con distintas señales (en infracción a la Ley III N°17), dos agendas con anotaciones, y un vehículo con restos de sangre.

Además, se incautaron ocho heladeras con carne congelada, herramientas de carnicería como gancheras, sierras eléctricas y balanzas, y se documentaron cueros de ovino, bovino y guanaco, junto con un lugar de faena y otro de quema en el campo.

El procedimiento no arrojó personas detenidas, aunque las autoridades destacaron que la investigación permitió desmantelar una carnicería clandestina y una línea de provisión de carne proveniente de faenas ilegales.

En el operativo participaron efectivos de la Dirección de Investigaciones Rurales de Trelew y Comarca, las Divisiones Policiales de Investigaciones de Trelew y Rawson, Montada Trelew, Criminalística, Grúa URPM y el Área Logística