Crimen de Daiana Mendieta: prisión preventiva para el único detenido



El único detenido por el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estuvo desaparecida durante días en Entre Ríos y fue hallada muerta con un disparo en la cabeza dentro de un aljibe, se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.

Se trata de Gustavo “Pino” Brondino, el trabajador agropecuario de 55 años, que está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Mientras se aguardan las pericias a las manchas hemáticas encontradas en la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido, todavía no se encontró el celular de Mendieta, por lo que se trabaja a contrarreloj para hallarlo y así poder tener acceso a información valiosa de sus últimos movimientos.

Se supo que pasadas las 20.00hs del viernes 3 de octubre el teléfono dejó de emitir señal y nunca más se supo de ella.

Ahora, el acusado permanece detenido en el edificio de la Jefatura de Policía, en Rosario del Tala.

Habló el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos

Néstor Roncaglia señaló en Radio Splendid AM990 que se pudo probar que “el imputado tenía vínculos telefónicos con la víctima” y que “fue con la última persona que tuvo contacto antes de desaparecer”.

Otro punto que sumó en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente es que Brondino “intentó suicidarse con una escopeta antes de ser detenido”.

“Mansilla es un pueblo chico, muy tranquilo, tiene 3.000 habitantes. Estamos todos impactados por el hecho”, concluyó.