Corea del Norte probó misiles de crucero estratégicos mar-tierra



La Administración de Misiles de República Popular Democrática de Corea (RPDC) realizó una prueba con misiles de crucero estratégicos mar-tierra en aguas ubicadas al oeste de la península de Corea, informó hoy la oficial Agencia de Noticias Central Coreana (KCNA).

Los misiles de crucero, mejorados para dispararlos desde un barco, fueron lanzados verticalmente y se desplazaron durante más de 7.800 segundos a lo largo de la ruta preestablecida sobre aguas occidentales para destruir el objetivo, señaló el reporte de KCNA.

Esto ocurrió después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la ministra de Relaciones Exteriores de República Popular Democrática de Corea, Choe Son Hui, discutieron la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los lazos, según información del Kremlin.

“En realidad, todos los asuntos relacionados con los planes sobre un mayor desarrollo y la ampliación de nuestra amistad, nuestra asociación y nuestra alianza han sido discutidos”, precisó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en comentarios sobre la reunión sostenida el lunes.

La cancillería rusa señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Choe discutieron el lunes asuntos actuales relacionados con el desarrollo de las relaciones bilaterales, con especial énfasis en la implementación de los acuerdos alcanzados entre los dos jefes de Estado.

Rusia expresó su apoyo total a las medidas tomadas por la dirigencia de RPDC para salvaguardar la soberanía del país y garantizar su seguridad nacional, añadió la cancillería rusa.

La oficial Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó hoy que y Choe discutieron muchos asuntos para el desarrollo constante de las relaciones RPDC-Rusia en el futuro. Los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países mantuvieron una comunicación estratégica constructiva y benéfica, concentrada principalmente en los resultados de la implementación de los acuerdos de alto nivel alcanzados entre los dos jefes de Estado, los intercambios de alto nivel entre los dos países y el plan de cooperación polifacético, y alcanzaron un consenso sobre todos los asuntos discutidos, añadió el informe.