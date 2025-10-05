Convocan a artistas y feriantes de toda la provincia para la Marcha del Orgullo en Lago Puelo

La Comisión Organizadora de la Séptima Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+ lanzó una convocatoria abierta a artistas y feriantes de toda la provincia para participar del gran festival que se realizará el próximo sábado 6 de diciembre en Lago Puelo, en el marco de la tradicional movilización.

El encuentro comenzará a las 15 horas en la Plaza Central y contará con la ya conocida “Feria del Orgullo”, donde habrá presentaciones de música, danza, poesía y diversas expresiones culturales. La propuesta busca reunir a personas de distintas localidades para visibilizar la diversidad y compartir una jornada festiva y reivindicativa.

Quienes deseen sumarse a la cartelera artística o instalar un puesto en la feria pueden enviar sus propuestas al teléfono 2804-386188, o comunicarse con la Comisión a través del correo electrónico [email protected] y de las redes sociales Facebook e Instagram (@MarchadelOrgulloChubut).

La Marcha Provincial del Orgullo se realiza de manera ininterrumpida desde 2019 y ya ha tenido como sedes a Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Esquel. Este año, Lago Puelo será el epicentro de una nueva edición que reúne a organizaciones, activistas y comunidades diversas de todo Chubut.

La Comisión Organizadora, integrada por referentes con una extensa trayectoria en el activismo LGBTIQ+, lleva adelante esta iniciativa con el objetivo de promover la igualdad de derechos, la visibilidad y el respeto por la diversidad sexo-genérica.