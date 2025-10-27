AUTOS - CHOQUE

Conductor alcoholizado chocó contra tres autos estacionados en Puerto Madryn

Un hombre de 52 años protagonizó un accidente en la madrugada de este lunes, luego de perder el control de su vehículo y colisionar contra tres autos que se encontraban estacionados en la intersección de las calles Juan B. Justo y Love Parry, en Puerto Madryn.

Según pido saber El Diario, el conductor había salido de una cena y presentaba un alto nivel de alcohol en sangre: 1,52 g/l, más del triple del límite permitido por la normativa vigente.

A raíz del hecho, su automóvil —un vehículo de alta gama— resultó con importantes daños materiales, al igual que uno de los rodados estacionados, que sufrió roturas de mayor consideración.

El hombre no presentó lesiones, aunque el vehículo fue secuestrado y se labró el acta correspondiente para el Tribunal de Faltas Municipal.

