Inicia juicio al ginecólogo Clementi, acusado de abuso sexual contra 14 mujeres



El juicio oral contra el ginecólogo Diego Javier Clementi, el hombre acusado de haber abusado sexualmente de al menos14 pacientes en su clínica de la Mujer en Burzaco, comenzará el 14 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

Conforme a la publicación en Instagram de “Hasta acá doc”, cuenta que fue realizada para recibir denuncias y dar a conocer novedades de la causa, el próximo martes 14 de octubre a las 9.00hs. se dará inicio a uno de los debates más esperados.

Clementi llegará al juicio, en libertad, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada, abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Se espera que el debate se extienda los días 14, 20 y 23 de octubre.

“En un contexto de retroceso de derechos, necesitamos unirnos para exigir justicia y acompañar a las víctimas”, expresa el comunico, en el que también solicitan el apoyo en la puerta del tribunal.

Según la investigación, los ataques cometidos por Clementi habrían sucedido entre 2017 y 2022 cuando el profesional, tras haberse ganado la confianza de sus pacientes, aprovechaba los chequeos y pruebas médicas para abusarlas.

Además, a comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de varias de las víctimas, denunció que el acusado seguía atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos.