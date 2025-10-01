CAPIP destacó la llegada de Profand y la proyección de inversiones



La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) expresó la bienvenida del Grupo Profand que a partir del 1° de octubre se hace cargo de la explotación de los activos de la ex Alpesca. CAPIP valora la decisión

de la compañía viguesa de desplegar nuevas inversiones en Argentina apostando por la producción y el desarrollo de la industria pesquera, asumiendo el gran desafío que representa sostener los empleos existentes y proyectar la

generación de más puestos de trabajo.

Las empresas asociadas a la cámara patagónica destacan la llegada a Puerto Madryn de la multinacional gallega del sector pesquero que abarca toda la cadena de valor desde el origen, transformación y distribución de productos de mar con presencia en cuatro continentes, a través de la filial local Pesquera Deseado SAU. “Es un socio estratégico de nuestra cámara, porque tiene una fortaleza como empresa y grupo a nivel mundial”, pusieron en valor desde CAPIP al dar la bienvenida al grupo inversor que a partir de ahora inicia un nuevo ciclo en la explotación de los activos Alpesca