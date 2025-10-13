Blindaje para el Presupuesto 2026



El presupuesto nacional no se ha sancionado durante dos años consecutivos, por ello, esta vez la oposición de la Cámara baja apeló a una medida inédita, y votó el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a que debata el tema y llegue a emitir el dictamen correspondiente el día 4 de noviembre próximo.

El debate se dio en el marco de la fuerte controversia que rodeó la figura de quien hasta la última semana era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien terminó siendo desplazado primero de la candidatura al frente de la lista bonaerense de La Libertad Avanza y luego de la conducción de la citada comisión.

Fue Nicolás Massot (Encuentro Federal) el que hizo una moción de emplazamiento para tratar el presupuesto 2026 con seis reuniones informativas y una séptima para el dictamen. El emplazamiento fue votado y aprobado a mano alzada, en la última sesión.