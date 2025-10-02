ATE Puerto Madryn anunció un paro y movilización para el jueves próximo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Puerto Madryn confirmó que la próxima semana realizará un paro total de actividades de 24 horas con movilización, en el marco del conflicto salarial que mantiene con el Gobierno provincial y tras los hechos de represión ocurridos el martes durante la cumbre de gobernadores en la ciudad.

Roberto Cabeda, secretario general de ATE Puerto Madryn, y Laura Estigarribia, trabajadora del sector salud y agremiada a ATE, brindaron detalles sobre la asamblea que se realizó el miércoles en el Hospital Isola, donde se resolvió continuar en estado de asamblea permanente y endurecer las medidas en reclamo de la apertura de paritarias y la actualización de los salarios, que aseguran “quedaron completamente desfasados”.

“Vamos a seguir en estado de asamblea permanente y habrá un paro total de actividades el jueves próximo, con movilización. Los sueldos están muy atrasados y el gobierno no cumple con lo que venimos reclamando hace meses”, explicó Estigarribia.

Durante la protesta pacífica realizada el martes, en la que participaron alrededor de 30 trabajadoras, la Policía provincial reprimió con gas pimienta y golpes a manifestantes que se encontraban frente al hotel donde se desarrollaba la cumbre. Varias personas resultaron heridas y debieron recibir atención médica.

“Nos rociaron directamente con gas pimienta, algunas compañeras fueron arrastradas y corridas por la montada por la playa. Fue una situación totalmente desproporcionada, que no tiene precedentes en Madryn”, relató Estigarribia.

Cabeda también se refirió a este hecho como un punto de quiebre político: “Nos estamos enfrentando a un modelo agotado. Lo que vimos fue una represión desproporcionada contra vecinas y trabajadores que reclamaban por salarios. Madryn era un territorio donde primaba el diálogo, pero parece que eso ya no es así”.

Unidad sindical y medidas en toda la provincia

ATE confirmó que se busca avanzar en acciones conjuntas con otros gremios, replicando mandatos de las asambleas en cada sector. Este jueves, por ejemplo, habrá una reunión virtual con trabajadores comunitarios de toda la provincia y se esperan más encuentros con enfermería y otros sectores para coordinar los pasos a seguir.

“La idea es ir encrudeciendo las medidas para obtener una respuesta. Hace un año que no tenemos paritarias, y no vamos a aceptar que la respuesta del gobierno sea por decreto y represión”, enfatizó Cabeda.