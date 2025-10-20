Allanamiento y secuestro por maltrato animal en Rawson

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Ambientales (UFEAYDA) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Fiscal General, Florencia Gómez, encabezó un procedimiento de allanamiento en la ciudad de Rawson que culminó con el secuestro de dos canes que se encontraban en condiciones inadecuadas, presuntamente víctimas de maltrato animal.

La diligencia se llevó adelante tras una denuncia de un vecino en forma anónima, constatada por personal de la Policía Comunitaria, y contó con la autorización judicial correspondiente.

En la intervención participaron el abogado Tyago Casamayu y los agentes Ángelo Burgos, Samir Elías y Gustavo Briseño, junto al equipo policial encabezado por el Comisario Inspector Fortunato Jara, el Subcomisario Paula Cruzado y la Oficial Inspector Aldana Caro.

Además, colaboró personal de Criminalística, a cargo de la Sargento Cynthia Irigoyen y la Cabo Belén Soto, quienes realizaron el relevamiento fotográfico y las actuaciones técnicas correspondientes.

También intervino la Dirección General de Veterinaria Municipal, con la participación de su directora Nadia Celi, el personal Sergio Villagrán (administrativo), Xiomara Gaido (inspectora) y Brian Soria (administrativo), quienes verificaron el estado sanitario de los animales y coordinaron su traslado a un lugar seguro para recibir atención y cuidados.

La fiscal Florencia Gómez destacó que “estas intervenciones son resultado del trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y dar respuesta ante situaciones de maltrato o abandono”.