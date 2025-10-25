Alianza Fontana Oeste, en su debut como local en el Regional Amateur, empató frente a Racing

Este sábado, se disputó la 2° Fecha del Torneo Regional Amateur de futbol, que contó con resultados positivos para los clubes de Chubut.

Por la Zona 1 de la Region Patagónica, Alianza Fontana Oeste igualó frente a Racing Club de Trelew, en tanto que J.J. Moreno venció a Huracán c0mo visitante; mientras que por la Zona 11 celebró la CAI de Comodoro y CEC hizo lo propio ante Jorge Newbery.

Nuevo empate para AFO y festejo para «El Naranja»

El Tomeo Regional Amateur 2025 fue el único certamen que en este fin de semana de Elecciones Legislativas ha tenido competencia, como fue entre viernes y sábado con encuentros protagonizados por clubes de Chubut que participan en la cuarta categoría del fútbol argentino.

En la tarde del sábado, Alianza Fontana Oeste hizo su debut como local en este certamen, con un empate en 1 frente a Racing Club de Trelew: abrió la cuenta el equipo académico, con el gol que a los 6 minutos del primer tiempo anotó Rodrigo Sandoval, en tanto que igualó a los 26´del mismo parcial el jugador José Pérez para AFO.

En tanto, por la misma Zona 1 de la Patagonia, hubo victoria de J.J. Moreno en Trelew, que derrotó a Huracán por 2 a 1, con los goles anotados por Agustín González Tapia de penal y Máximo Florentín para «El Naranja», mientras que Tobías Espiasse lo hizo para «El Globo».

CEC con un gran triunfo y la CAI que se erige como líder

Por parte de la Zona 11 de la Región Patagónica, el viernes hizo su debut de lujo el Club Empleados de Comercio, que derrotó por 2 a 0 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, con tantos anotados por Jorge Velázquez y Joaquín Estrada.

En Comodoro, Rivadavia, la CAI se hizo fuerte y derrotó por un claro 3 a 0 a Camioneros de Caleta Olivia, con goles de Mateo Conde, Gerónimo Salinas y Lucas Palma.