Adrián Bruffal asumirá en Patronato con la idea de convertir al club en una “empresa social”



El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica inicia una nueva etapa institucional con la llegada de Adrián Bruffal a la presidencia, quien asumirá formalmente el 14 de octubre.

Empresario de la construcción y referente del mutualismo en Paraná, Bruffal lideró una lista única de continuidad y plantea un proyecto ambicioso: convertir a Patronato en una “empresa social”, con gestión moderna, eficiencia administrativa y sustentabilidad económica.

El dirigente asegura que su meta es devolverle al club “un destino de Primera”, apoyado en un modelo organizativo sólido y con una mirada de largo plazo.

Entre sus principales iniciativas figura la transformación del estadio Presbítero Bartolomé Grella en un espacio multipropósito. La idea es abrir las puertas del escenario no solo al fútbol, sino también a recitales y eventos masivos, generando nuevas fuentes de ingresos.

Para ello, el flamante presidente ya mantiene conversaciones con el grupo empresario que organiza la Fiesta de Disfraces de Paraná, con el objetivo de utilizar una alfombra especial que proteja el campo de juego.

Además, Bruffal proyecta la creación de una mutual dentro del club, destinada a ofrecer respaldo financiero y social a socios y empleados, fortaleciendo la estructura institucional desde adentro.

“Queremos que el club sea más eficiente, más cercano y que crezca en obras e infraestructura”, señaló Bruffal, quien explicó que el concepto de “empresa social” no implica privatización, sino profesionalización y mejora en la gestión.

Su perfil pragmático le permitió tejer buenos vínculos tanto con la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia, como con autoridades provinciales y municipales, lo que, según allegados al club, facilitó su llegada al máximo cargo dirigencial.

Nacido frente al estadio y exjugador de las divisiones inferiores, el nuevo presidente combina una fuerte identificación emocional con Patronato y una visión empresarial orientada a modernizar su funcionamiento.

“Queremos jugadores comprometidos con la identidad del club”, aseguró Muller. En un contexto de recursos ajustados pero con equilibrio fiscal, Patronato busca así un nuevo rumbo: un club con raíces populares, gestión eficiente y ambición de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.