Ya confirmaron la grilla de artistas para el Cosquín Rock

La edición 2026 del festival Cosquín Rock será el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Más de cien artistas de primer nivel nacional e internacional ya confirmaron su participación durante dos jornadas memorables donde el rock será el gran anfitrión.

Y desde la organización ya difundieron la grilla de cada día 14 de febrero

1915, Amigo de Artistas, Abel Pintos, Arkadyan, Babasonicos, Bersuit Vergarabat, Brigado Crew, Bruz, Caligaris, Chechi De Marcos, Ciro y los Persas, Cruzando el charco, Cuarteto de Nos, Dillom, El Kuelgue, El Zar, Emi, Eruca Sativa, Estelares, Fantasmagoria, Franz Ferdinand, Girl Ultra, Hermanos Gutierrez, Indios, Jóvenes Pordioseros, Kill Flora, La Franela, La Mississippi, La Vela Puerca, Lali, Las Pelotas, Las Witches, Le Dracs, Lehar, Les Diabolettes, Los Espiritus, Los Mentidores, Louta, Marilina Bertoldi, Microtul, Misty Soul Choir, Niño Monja, Pablo Fierro, Perro Suizo, Piti Fernandez, Ryan, Santiago García, Tango & Roll, The Chemical Brothers (Dj Set), Turf, Un muerto más, Valentín Huedo, Victoria Whynot, Viejas Locas X Fachi y Abel, Wayra Iglesias.

15 de febrero

Agarrate Catalina, Ainda, Airbag, Bandalos Chinos, Beats Modernos, Blair, Bulldozer Blues Band, Caras Extrañas, Cordelia’s Blues, Coti, Crystal Thomas & Luca Giordano, Ctm, David Ellefson, Deer Jade, Devendra Banhart(Solo), Divididos, Dorian, Dum Chica, El Club de la Serpiente, El Plan de la Mariposa, Fito Paez, Franky Wah, Gauchito Club, Gaucho of the Pampa, Gisa Londero; Toyo Bagoso, Glauco Di Mambro, Golo´S Band & Anastasia Amarante, Grasshopper’s, Guasones, Gustavo Cordera, Kapanga, Kölsch, Labios de sal, Las Pastillas del Abuelo, Los Pericos, Lourdes Lourdes, Malandro, Mariano Mellino, Marky Ramone, Matthias Tanzmann, Morat, Nina Portela, Pappo x Juanse, Peces Raros, Renzo Leali, Rosy Gomeez, Rudy, Silvestre y la Naranja, Six Sex, Sofi Mora, T&K, Trueno, Wanda Jael, Xime Monzón, Ysy A.