Volcó en Caleta Olivia un colectivo que salió de Río Gallegos



El percance de tránsito tuvo lugar en horas de la madruga de este viernes, cuando el micro de la empresa Marga Tacsa volcó en el ingreso a Caleta Olivia. Entre los viajantes había personas de Comodoro Rivadavia y Trelew.

Bomberos y policías intervinieron en el hecho, y coordinaron junto al nosocomio la asistencia a los pasajeros.

En horas de la madrugada de este viernes el personal del Departamento de Grupos Especiales de la Zona Norte acudió a un accidente vehicular en la Circunvalación, entre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial N°12.

Un colectivo volcó, quedando sobre su lateral derecho. Afortunadamente, todos los ocupantes pudieron salir por sus propios medios.

El personal aseguró la zona y verificaron que no hubiera personas atrapadas, mientras que los heridos leves fueron asistidos y trasladados al hospital local de manera preventiva.

Por su parte desde la empresa de transporte comunicaron que “producto de un accidente ocurrido en el día de hoy con una de nuestras unidades en el servicio Río Gallegos – Comodoro Rivadavia en el acceso a la ciudad de Caleta Olivia, se activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y asistencia para garantizar la atención de las personas involucradas. Cabe destacar que la ruta presentaba señalización insuficiente, lo que contribuyó al incidente.