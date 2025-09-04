Una testigo del caso de la mamá de Ayelén Paleo se desmayó en vivo dando su testimonio



La causa contra Elizabeth Rodrigo, la mamá de Ayelén Paleo, por una supuesta red de prostitución suma un nuevo escándalo en su haber. Una de las testigos que fue invitada para dar su testimonio en Los profesionales de siempre (El Nueve) se desmayó en vivo tras compartir su experiencia con la acusada y su hija.

Luisana Cardozo, quien asegura haber mantenido una relación laboral con Rodrigo, contó cómo inicio su vínculo con la acusada, mencionando también la participación de Paleo.

“Yo fui en 2017 por dos books de fotos y al mes y medio me ofreció clientes, empresarios, políticos, muy buen dinero… Perfecto. Pasó el tiempo y ya me quitaba el 70% de lo que yo ganaba y me mandaba clientes espantosos. Y la que me traía los clientes era Ayelén”, reveló.

En medio del debate entre los panelistas, la mujer alcanzó a decir “Me estoy sintiendo mal… un poco de azúcar”, para luego desplomarse en el suelo mientras la transmisión seguía su curso.

Tras un breve corte, Alejandro Castelo mencionó el estado de salud de la testigo: «Ahí se la está llevando la doctora, se desmayó en vivo. Nos avisó que se sentía mal, parece que le bajó la presión. No puede hablar todavía, le están tomando la presión. La verdad que se puso muy mal, nos preocupó. Lamentablemente la superó la situación».

Minutos después, Cardozo se reincorporó nuevamente al programa: “Estoy un poco mejor, quiero que mi familia sepa que estoy bien. Me bajó la presión, será porque estoy revolviendo cosas que pasaron en el pasado más que vine sin desayunar. Más la fiebre de ayer y la macumba…”.